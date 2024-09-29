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CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 13:32 Güncelleme: 29.09.2024 18:51
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CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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