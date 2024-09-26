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Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçına çıkıyor! İşte Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 01:23
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Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçına çıkıyor! İşte Mourinho’nun sahaya süreceği muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Belçika Ligi temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde Jose Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11 belli oldu. İşte detaylar...

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