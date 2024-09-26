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CANLI | Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 01:23 Güncelleme: 26.09.2024 19:48
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CANLI | Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Belçika Ligi temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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