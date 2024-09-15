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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 13:56
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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

Sezona şampiyonluk parolası ile yola çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kritik mücadele öncesinde dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel ilk 11 belli oldu.

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