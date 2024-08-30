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Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 13:17
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe 4.hafta maçında Alanyaspor'u evinde konuk edecek. Sarı lacivertlilerde Osayi Samuel'in sakatlığı bulunurken, Mert Hakan Yandaş cezasının ardından kadroda yeniden yer buldu. İşte maçın muhtemel 11'leri...

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