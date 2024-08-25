Jose Mourinho'dan savunmada sürpriz tercih! İşte Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 2024/25 sezonu 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligin dişli ekiplerinden Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor. Zorlu maç için sarı-lacivertli kafile Rize'ye giderken, kafilede sakatlığı bulunan Osayi Samuel ve İngiltere'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Zorlu maçta kazanarak Göztepe beraberliğini unutturmak isteyen Jose Mourinho'nun kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 45. kez puan mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.
RİZE'DEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı. Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.
TEKRAR EDİLEN MAÇ
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi. Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası nedeniye karşılaşmanın tekrarına karar verdi. Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.
FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı. Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu mücadele de sarı-lacivertli takımın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
SON 11 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, bugün saat 21.45'te başlayacak.
Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun"
OSAYİ SAKAT FERDİ TRANSFER OLDU
Fenerbahçe'de sağ bek mevkisinde forma giyen Osayi Samuel, sakatlığı nedeniyle Rize'ye götürülmezken, Premier Lig'den Brighton takımına transfer olan Ferdi Kadıoğlu'da Türkiye'den geçtiğimiz gün ayrılarak İngiltere'ye gitmişti. Bu eksiklikler nedeniyle Fenerbahçe'nin geri 4'lüde farklı bir dizilişle oynaması bekleniyor.
İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ç.RİZESPOR: GÖKHAN, TAHA, MOCSI, ALIKULOV, HOJER, AMIR, OLAWOYIN, AKINTOLA, VARESANOVIC, ZEQIRI, SOWE
FENERBAHÇE: LIVAKOVIC, MERT, ÇAĞLAR, DJIKU, OOSTERWOLDE, İSMAİL, FRED, İRFAN CAN (TADIC), SZYMANSKI, MAXIMIN, EN-NESYRI
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