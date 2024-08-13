Fenerbahçe - Lille maçı EXXEN CANLI İZLE 📺 Fenerbahçe - Lille maçı full HD, ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, 1080p, bedava canlı yayın linki

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın güçlü ekibi Lille ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. İlk maçta Lille deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarının önünde tur için sahaya çıkıyor. Jose Mourinho'nun belirlediği kadroyla sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, doğrudan tur atlamak için iki farklı galip gelmek zorunda.