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Fenerbahçe - Lille maçı EXXEN CANLI İZLE 📺 Fenerbahçe - Lille maçı full HD, ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, 1080p, bedava canlı yayın linki

Giriş: 13.08.2024 20:12 Güncelleme: 13.08.2024 21:14
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Fenerbahçe - Lille maçı EXXEN CANLI İZLE 📺 Fenerbahçe - Lille maçı full HD, ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, 1080p, bedava canlı yayın linki

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma yolunda kritik bir maça çıkıyor. İlk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Fransa'nın Lille takımını konuk edecek olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin sahaya çıkacak kadrosu netleşirken, mücadelede düdüğü İspanyol hakem Jose Maria Sanchez çalacak. İşte merakla beklenen maçın canlı yayını...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın güçlü ekibi Lille ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. İlk maçta Lille deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarının önünde tur için sahaya çıkıyor. Jose Mourinho'nun belirlediği kadroyla sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, doğrudan tur atlamak için iki farklı galip gelmek zorunda.

FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe - Lille maçı, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başladı ve müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetiyor. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapıyor. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenşyor. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

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FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko.

LİLLE'İN 11'İ

Chevalier, Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Cabella, Andre, Gomes, Haraldsson, David

FERDİ KADIOĞLU KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle Lille maçı kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür." dedi.

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