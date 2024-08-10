Jose Mourinho tercihini yaptı! Süper Lig'in ilk maçında sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'de bu sezon güçlü bir şekilde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, ligdeki ilk maçında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Jose Mourinho'lu Fenerbahçe karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmanın planlarını yaparken sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i de belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk maçında Adana Demirspor'u evinde konuk edecek. Sarı lacivertliler ligin ilk maçında alacağı 3 puanla yeni sezona iyi bir giriş yapmak istiyor.
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko
Adana Demirspor: Yılmaz, Gravillon, Semih, Manev, Yusuf, Maestro,Michut, Mohammadi, Nourani, Ali Yavuz, Nongoh
MOURINHO ZAFERLE BAŞLAMAK İSTİYOR
Mutlak şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla yeni sezonun startını bugün Adana Demirspor karşısında yapıyor. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde hedef; bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem sezona zaferle giriş yapmak hem de Lille rövanşı öncesinde moral bulmak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
KANARYA 3 EKSİK
Kanarya, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Lugano maçında sakatlanan Fred de bugün takımını yalnız bırakacak.
KADIKÖY'DE 21. RANDEVU
F.Bahçe, Adana Demirspor'la Kadıköy'de 20 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi ekip 14 defa kazanırken, yalnızca 2 maçta Adana temsilcisi gülen taraf oldu. Taraflar 4 mücadelede ise eşitlikle sahadan ayrıldı.
ÜST ÜSTE 3. KEZ EVİNDE BAŞLAYACAK
Sarı-lacivertliler, yeni sezonla birlikte Süper Lig'in ilk haftasını üst üste 3. kez evinde oynayacak. Fenerbahçe, son 10 sezonda ise 6 kez sahasında, 4 kez de deplasmanda lige başladı. Bu süreçte 7 karşılaşmada lige 3 puanla başlayan Kanarya, 1 maçta beraberlik, 2 maçta mağlubiyet yaşadı.
FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN
Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.
1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.
İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu.
Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.
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