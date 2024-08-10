CANLI | Fenerbahçe - Adana Demirspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

MOURINHO ZAFERLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Mutlak şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla yeni sezonun startını bugün Adana Demirspor karşısında yapıyor. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde hedef; bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem sezona zaferle giriş yapmak hem de Lille rövanşı öncesinde moral bulmak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayan olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.