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CANLI | Fenerbahçe - Adana Demirspor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 10:39 Güncelleme: 10.08.2024 22:00
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CANLI | Fenerbahçe - Adana Demirspor

Süper Lig'de bu sezon güçlü bir şekilde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, ligdeki ilk maçında evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 21.45’te başlayan heyecan dolu karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk maçında Adana Demirspor'u evinde konuk ediyor. Sarı lacivertliler ligin ilk maçında alacağı 3 puanla yeni sezona iyi bir giriş yapmak istiyor.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını bu görsele tıklayarak takip edebilirsiniz.Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını bu görsele tıklayarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, İrfan Can, Dzeko

ADANA DEMİRSPOR: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi

Fenerbahçe-Adana DemirsporFenerbahçe-Adana Demirspor

MOURINHO ZAFERLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Mutlak şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla yeni sezonun startını bugün Adana Demirspor karşısında yapıyor. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde hedef; bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem sezona zaferle giriş yapmak hem de Lille rövanşı öncesinde moral bulmak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayan olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.

Jose MourinhoJose Mourinho

KANARYA 3 EKSİK

Kanarya, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Lugano maçında sakatlanan Fred de bugün takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinciFenerbahçeli futbolcuların gol sevinci

KADIKÖY'DE 21. RANDEVU

F.Bahçe, Adana Demirspor'la Kadıköy'de 20 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi ekip 14 defa kazanırken, yalnızca 2 maçta Adana temsilcisi gülen taraf oldu. Taraflar 4 mücadelede ise eşitlikle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçıFenerbahçe-Adana Demirspor maçı

ÜST ÜSTE 3. KEZ EVİNDE BAŞLADI

Sarı-lacivertliler, yeni sezonla birlikte Süper Lig'in ilk haftasını üst üste 3. kez evinde oynuyor. Fenerbahçe, son 10 sezonda ise 6 kez sahasında, 4 kez de deplasmanda lige başladı. Bu süreçte 7 karşılaşmada lige 3 puanla başlayan Kanarya, 1 maçta beraberlik, 2 maçta mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçeli futbolcu Edin DzekoFenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko

FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.

1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.

İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu.

Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.

Fenerbahçeli futbolcularFenerbahçeli futbolcular

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