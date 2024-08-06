Lille-Fenerbahçe maçı | Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk karşılaşması! Mourinho’dan flaş karar! Yeni transferler ilk 11’de mi?

Devler Ligi'nde yer almak için mücadelesine devam eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmanda Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa'da olimpiyatların devam etmesi nedeniyle Lille'in stadı Pierre Mauroy yerine Valenciennes kentinde bulunan Stade du Hainaut'ta oynanacak mücadele TSİ 21.30 başlayacak. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.