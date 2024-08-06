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Lille-Fenerbahçe maçı | Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk karşılaşması! Mourinho'dan flaş karar! Yeni transferler ilk 11'de mi?

Giriş: 06.08.2024 00:30 Güncelleme: 06.08.2024 13:19
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Lille-Fenerbahçe maçı | Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk karşılaşması! Mourinho’dan flaş karar! Yeni transferler ilk 11’de mi?

Jose Mourinho liderliğinde Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz kritik maça hangi 11'le başlayacak? Portekizli hocanın bu akşam sürpriz bir kadroyla sahaya çıkarak yeni transferlere şans vermesi bekleniyor. İşte Lille-Fenerbahçe maçına dair merak edilenler...

Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı için heyecan başladı.

Devler Ligi'nde yer almak için mücadelesine devam eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmanda Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa'da olimpiyatların devam etmesi nedeniyle Lille'in stadı Pierre Mauroy yerine Valenciennes kentinde bulunan Stade du Hainaut'ta oynanacak mücadele TSİ 21.30 başlayacak. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKABİLİR

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alabilir.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 273. KEZ SAHNE ALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 37. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier, Meunier, Ribeiro, Diakite, Gudmundsson, Andre, Gomes, Zhegrova, Cabella, Haraldsson, David.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.

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