Fenerbahçe Avrupa'da avantaj peşinde! İşte muhtemel 11'ler...
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille'e konuk olacak. İşte sarı-lacivertli ekibin Lille karşısındaki muhtemel ilk 11'i...
Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı için heyecan başladı.
Devler Ligi'nde yer almak için mücadelesine devam eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmanda Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya gelecek.
YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKABİLİR
Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alabilir.
FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 273. KEZ SAHNE ALACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 37. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.
MUHTEMEL 11'LER
Lille: Chevalier, Meunier, Ribeiro, Diakite, Gudmundsson, Andre, Gomes, Zhegrova, Cabella, Haraldsson, David.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.
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