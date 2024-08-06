CANLI TAKİP | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanında avantaj peşinde!
Jose Mourinho liderliğinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı için heyecan başladı.
Devler Ligi'nde yer almak için mücadelesine devam eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmanda Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya geliyor.
LİLLE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çaldığı maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 273. KEZ SAHNE ALACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 37. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.
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