CANLI TAKİP | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanında avantaj peşinde!

Devler Ligi'nde yer almak için mücadelesine devam eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmanda Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya geliyor.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çaldığı maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.