Lugano-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri! Jose Mourinho'dan sürpriz tercih...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler kritik karşılaşmayı kazanarak ilk maçta avantajı kapmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde Avrupa sahnesine çıkacak.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta forma giyemeyecek. Tosun ve Aydın ise Mourinho'nun şans vermesi durumunda sahada yer alacak.
İLK MAÇTA HEDEF GALİBİYET
Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, maç öncesinde Thun Arena'da savunma oyuncusu Djiku ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri çok mutlu bir çalışma ortamı bulduğunu belirten Mourinho, İstanbul'daki rövanşı düşünmediğini ve ilk maçta galibiyeti hedeflediğini vurguladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 35. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK
Mücadeleyi Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak.
ELERSEK RAKİP LİLLE
Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda sırasıyla 3. ön eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ne en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho yönetiminde devler ligine katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos'a elenmişti.
Fenerbahçe - FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:
Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- T.C. kimlik numarasını böyle ezberleyenler üstün zekaya sahip! Tıkla yeteneğini öğren
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
- Vantilatörü klimaya çeviren masrafsız yöntem; Performansı 5 kat artacak
- Beşiktaş yıldız fabrikasına döndü! Avrupa devleri o isim için sıraya girdi
- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde? TCMB PPK temmuz toplantısı...
- Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu
- Lise kayıt tarihleri 2024-2025 | Lise kayıtları ne zaman, başladı mı? İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Anadolu, Fen Lisesi...
- En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya ocakta...
- LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?
- Beşiktaş'ta gol patlaması yaşanacak! 1.82'lik yıldız çıkartması
- Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor! 82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler...