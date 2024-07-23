Lugano-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Jose Mourinho’dan sürpriz tercih...

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta forma giyemeyecek. Tosun ve Aydın ise Mourinho'nun şans vermesi durumunda sahada yer alacak.