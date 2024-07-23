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Lugano-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri! Jose Mourinho'dan sürpriz tercih...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 15:33 Güncelleme: 23.07.2024 15:39
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Lugano-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Jose Mourinho’dan sürpriz tercih...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler kritik karşılaşmayı kazanarak ilk maçta avantajı kapmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde Avrupa sahnesine çıkacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta forma giyemeyecek. Tosun ve Aydın ise Mourinho'nun şans vermesi durumunda sahada yer alacak.

İLK MAÇTA HEDEF GALİBİYET

Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, maç öncesinde Thun Arena'da savunma oyuncusu Djiku ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri çok mutlu bir çalışma ortamı bulduğunu belirten Mourinho, İstanbul'daki rövanşı düşünmediğini ve ilk maçta galibiyeti hedeflediğini vurguladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 35. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK

Mücadeleyi Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak.

ELERSEK RAKİP LİLLE

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda sırasıyla 3. ön eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ne en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho yönetiminde devler ligine katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos'a elenmişti.

Fenerbahçe - FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko

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