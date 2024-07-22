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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakibi belli oldu! Avrupa'da zorlu kura | Başakşehir'in rakibi belli oldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 08:47 Güncelleme: 22.07.2024 15:31
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Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakibi belli oldu! Avrupa’da zorlu kura | Başakşehir’in rakibi belli oldu...

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri bugün belli oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un hem kazanmaları hem de kaybetmeleri durumundaki kuruları çekilirken her iki temsilcimiz de her halükarda 3. eleme turunda seri başı olamayacak. Çekilen kuralar sonucu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesindeki muhtemel rakibi Fransız ekibi Lille ile eşleşirken, Trabzonspor'un Ruzemberok'i elemesi durumunda muhtemel rakibi ise Rapid Wien-Wisla Krakow maçının galibi oldu.

Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları bugün İsviçre'de çekildi. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak üç temsilcimizin tur atlamaları halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri bu kurada belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de bugün çekilecek olan kurada belirlendi.

Fenerbahçe-Hull City maçından kareFenerbahçe-Hull City maçından kare

FENERBAHÇE'YE ZORLU RAKİP
Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde Fransız temsilcisi Lille ile bir sonraki turda karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme turu kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler, 2'nci Eleme Turu'nda Lugano'yu elemesi halinde 3'üncü Eleme Turu'nda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE LUGANO'YA ELENİRSE...
Fenerbahçe eğer Lugano'ya elenirse, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Partizan-Dinamo Kiev maçının galibi ile oynayacak.

Trabzonspor - Szeged Csanad maçından kareTrabzonspor - Szeged Csanad maçından kare

TRABZONSPOR'A DİŞLİ RAKİPLER
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor ise Ruzemberok'i elemesi durumunda UEFA 3. ön eleme turunda Rapid Wien-Wisla Krakow maçının galibi ile oynayacak.

Trabzonspor - Zeleznicar Pancevo maçından kareTrabzonspor - Zeleznicar Pancevo maçından kare

TRABZONSPOR ELENİRSE YENİ RAKİP...

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, Ruzomberok'a elenirse Konferans Ligi'nde Hajduk Split-Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ

Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun Kura Çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Yapılan kura çekiminin ardından Başakşehir'in 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 5 AĞUSTOS'U BEKLİYOR
UEFA organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden diğer takımlardan Galatasaray Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak. Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde Galatasaray ile Beşiktaş'ın seribaşı olup olamayacağı, tur atlayan takımların durumuna göre belli olacak.

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