Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakibi belli oldu! Avrupa’da zorlu kura | Başakşehir’in rakibi belli olacak

Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları bugün İsviçre'de çekildi. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak üç temsilcimizin tur atlamaları halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri bu kurada belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de bugün çekilecek olan kurada belirlendi.