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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakibi belli oldu! Avrupa'da zorlu kura | Başakşehir'in rakibi belli olacak

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 08:47 Güncelleme: 22.07.2024 14:43
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Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakibi belli oldu! Avrupa’da zorlu kura | Başakşehir’in rakibi belli olacak

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri bugün belli oluyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un hem kazanmaları hem de kaybetmeleri durumundaki eşleşmeleri çekilecek. Her iki temsilcimiz de her halükarda 3. eleme turunda seri başı olamayacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesindeki muhtemel rakibi Fransız ekibi Lille olurken, Trabzonspor'un Ruzemberok'i elemesi durumunda muhtemel rakibi ise Rapid Wien-Wisla Krakow maçının galibi oldu.

Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları bugün İsviçre'de çekildi. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak üç temsilcimizin tur atlamaları halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri bu kurada belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de bugün çekilecek olan kurada belirlendi.

Fenerbahçe-Hull City maçından kareFenerbahçe-Hull City maçından kare

FENERBAHÇE'YE ZORLU RAKİP
Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde Fransız temsilcisi Lille ile bir sonraki turda karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme turu kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler, 2'nci Eleme Turu'nda Lugano'yu elemesi halinde 3'üncü Eleme Turu'nda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE LUGANO'YA ELENİRSE...
Fenerbahçe eğer Lugano'ya elenirse, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Partizan-Dinamo Kiev maçının galibi ile oynayacak.

Trabzonspor - Szeged Csanad maçından kareTrabzonspor - Szeged Csanad maçından kare

TRABZONSPOR'A DİŞLİ RAKİPLER
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor ise Ruzemberok'i elemesi durumunda UEFA 3. ön eleme turunda Rapid Wien-Wisla Krakow maçının galibi ile oynayacak.

Trabzonspor - Zeleznicar Pancevo maçından kareTrabzonspor - Zeleznicar Pancevo maçından kare

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

KAYBEDERSE (KONFEFRANS LİGİ):
· Maribor
· Spartak Trnava
· Hajduk Split
· Guimaraes
· Maccabi Hayfa
· CFR Cluj
· Kopenhag

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

· Austria Wien
· Zürih
· Wisla Krakow
· Fehervar
· Kilmarnock
· Banik Ostrava

Temsilcimizin olası rakipleri daha fazla olup bu listede sadece belli başlı olanları yayınlanmıştır. Kura sabahı UEFA, kuraya girecek takımları daha küçük gruplara ayıracak ve olası rakipler net olarak ortaya çıkacak.

Galatasaray - Trencin hazırlık maçından kareGalatasaray - Trencin hazırlık maçından kare

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 5 AĞUSTOS'U BEKLİYOR
UEFA organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden diğer takımlardan Galatasaray Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak. Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde Galatasaray ile Beşiktaş'ın seribaşı olup olamayacağı, tur atlayan takımların durumuna göre belli olacak.

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