Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oluyor! Avrupa'da kura günü
Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri bugün belli olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un hem kazanmaları hem de kaybetmeleri durumundaki eşleşmeleri çekilecek. Her iki temsilcimiz de her halükarda 3. eleme turunda seri başı olamayacak.
Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları bugün İsviçre'de çekilecek. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak üç temsilcimizin tur atlamaları halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri bu kurada belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de bugün çekilecek olan kurada belirlenecek.
FENERBAHÇE İÇİN SADECE 4 İHTİMAL
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano'yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak. Saat 14.00'te başlayacak kurada sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri Glasgow Rangers, Slavia Prag, Red Bull Salzburg ve Lille... Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin mağlubu için saat 15.00'te Avrupa Ligi kuraları çekilecek. Fenerbahçe elenirse Kupa-2'de seri başı olamayacak.
TRABZONSPOR'A SERT RAKİPLER
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok'u elerse 3. eleme turunda seri başı olamayacak. Fırtına'nın olası rakipleri Viktoria Plzen, Dinamo Kiev, Partizan, Ajax, Rapid Wien, Molde, Braga ve Sherif... Bu eşleşmenin mağlubu Konferans Ligi'ne gidecek ve orada da seribaşı olamayacak. Saat 16.00'da başlayacak Konferans Ligi kura çekiminde ise Başakşehir seribaşı olma avantajına sahip. İstanbul ekibinin muhtemel rakipleri arasında Austria Wien, Banik Ostrava, Vaduz ve Vojvodina yer alıyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
KAZANIRSA (ŞAMPİYONLAR LİGİ):
· Glasgow Rangers
· Slavia Prag
· Red Bull Salzburg
· Lille
KAYBEDERSE (AVRUPA LİGİ):
· Ajax
· Rapid Wien
· Molde
· Braga
· Dinamo Kiev
· Partizan
· Sheriff
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
KAZANIRSA (AVRUPA LİGİ):
· Ajax
· Rapid Wien
· Molde
· Braga
· Dinamo Kiev
· Partizan
· Sheriff
KAYBEDERSE (KONFEFRANS LİGİ):
· Maribor
· Spartak Trnava
· Hajduk Split
· Guimaraes
· Maccabi Hayfa
· CFR Cluj
· Kopenhag
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
· Austria Wien
· Zürih
· Wisla Krakow
· Fehervar
· Kilmarnock
· Banik Ostrava
Temsilcimizin olası rakipleri daha fazla olup bu listede sadece belli başlı olanları yayınlanmıştır. Kura sabahı UEFA, kuraya girecek takımları daha küçük gruplara ayıracak ve olası rakipler net olarak ortaya çıkacak.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 5 AĞUSTOS'U BEKLİYOR
UEFA organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden diğer takımlardan Galatasaray Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak. Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde Galatasaray ile Beşiktaş'ın seribaşı olup olamayacağı, tur atlayan takımların durumuna göre belli olacak.
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