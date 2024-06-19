Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakibi belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura günü
Son dakika spor haberleri | Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakiehir'in rakipleri bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için eleme oynayacak olan Fenerbahçe, Partizan ya da Lugano'dan biri ile eşleşecek. Avrupa Ligi için mücadele edecek Trabzonspor'un ise muhtemel 8 rakibi bulunuyor. Başakşehir'in de muhtemel 8 rakibi bulunuyor.
Avrupa kupalarına bu sezon 2. ön eleme turundan itibaren başlayacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Fenerbahçe'nin mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi saat 13.00'te başlayacak. Trabzonspor'un yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise kuralar 14.00'te çekilecek.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ve tur atlaması durumunda 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri bugün çekilecek kurada belli olacak.
F.BAHÇE'YE YA PARTIZAN YA LUGANO!
Şampiyonlar Ligi kura çekimine, 'lig yolunda' Dinamo Kiev ile birlikte seri başı olarak katılan Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Sırbistan'ın Partizan ya da İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşecek. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme ve sonrasında play-off'tan yeni formattaki Devler Ligi'ne katılma mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları 23-24 Temmuz ve 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
TRABZONSPOR DA SERİ BAŞI
Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yer alan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi de bugün belirlenecek. Kura çekimine seri başı olarak katılacak olan bordo-mavililer, 1. ön eleme turunu geçen takımlardan birisi ile eşleşecek.
2. ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karadeniz ekibi de üçüncü tur ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki gruba kalmış olacak.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Silkeborg IF (Danimarka), FC Kilmarnock (İskoçya), Panathinaikos (Yunanistan), FK Vojvodina (Sırbistan), Wisla Krakow (Polonya) (Tur atlarsa), Paphos FC (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) (Tur atlarsa), Paksi (Macaristan) (Tur atlarsa), Tobyl Qostanai (Kazakistan) (Tur atlarsa)
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek olan Başakşehir'in saat 15.00'da yapılacak kura seçimindeki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Tirana (Arnavutluk) galibi
Cherno More (Bugaristan)
Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) galibi
Sumqayit (Azerbaycan)
Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) mağlubu.
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