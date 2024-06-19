Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakibi belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kura günü

F.BAHÇE'YE YA PARTIZAN YA LUGANO!

Şampiyonlar Ligi kura çekimine, 'lig yolunda' Dinamo Kiev ile birlikte seri başı olarak katılan Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Sırbistan'ın Partizan ya da İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşecek. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme ve sonrasında play-off'tan yeni formattaki Devler Ligi'ne katılma mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları 23-24 Temmuz ve 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.