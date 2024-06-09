Fenerbahçe'nin başkanı yeniden Ali Koç seçildi
Fenerbahçe, kulübü 3 yıl yönetecek başkanını bugün seçti. Başkanlık için Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarıştı. Saat 10.00'da oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Fenerbahçe'nin başkanı yeniden Ali Koç seçildi.
Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulu bugün Ülker Stadı'nda yapılDI. 6 yıldır kulübü yöneten mevcut başkan Ali Koç ile 1998-2018 yılları arasında kulübün başında olan Aziz Yıldırım yarıştı.
İKİNCİ RAUNT
Statta kapılar saat 09.00'da açıldı ve oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı ve 17.00'da sona erdi. 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.
Ancak bugün 38 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. 47 sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.
FENERBAHÇE KARARINI VERDİ
Fenerbahçe'nin başkanı yeniden Ali Koç seçildi.
İLK GÜN NELER YAŞANDI?
"SESSİZ OLUN, SINAV VAR"
Üyeler, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük arasında bir tercih yaptı. Kazanan, eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük oldu. Küçük'ün konuşma yapacağı sırada Mosturoğlu'nu destekleyen grup protesto etti. Vefa Küçük ise "Sessiz olun, sınava giren öğrenciler var" diyerek grubu sakinleştirdi.
GALATASARAY'A GÖNDERME!
Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda konuşan sarı lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, Süper Lig'de geride kalan sezonla ilgili Galatasaray'a yönelik sert ifadeler kullandı.
Kızılhan, "Son noktayı ise kendisi şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatalarıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil, tüm spor kamuouyunun gözleri önüne sererek koydular. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren bu tarihin en değerli takımını alınlarından öpüyoruz." dedi.
AZİZ YILDIRIM KONGREYİ TERK ETTİ
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen Aziz Yıldırım, önce Ali Koç'un elini sıktı ve ardından söz aldı. Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük arasında yaşanan seçime değinen Yıldırım, "Seçimler demokratik şekilde başlamamıştır. Bu yüzden bugün buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim." dedi.
BİLECİK'TEN AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME!
Fenerbahçe'de konuşma yaptığı sırada Aziz Yıldırım'ın araya girdiği Erol Bilecik, daha sonra sözlerini tamamladı. Bilecik son sözlerinde ise Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu.
Bilecik, "Cahil ile girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına! Son sözüm, bu sözü hak edenlere olsun; Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor." dedi.
ALİ KOÇ TARTIŞMA YAŞADI!
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın stadyumu terk etmesinin ardından sahneden tribünlere doğru yöneldi. Koç, bu esnada tribünde bulunan kongre üyeleriyle tartışma yaşadı.
VEFA KÜÇÜK'TEN SERT SÖZLER
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini yöneten Vefa Küçük, Aziz Yıldırım'ın izinsiz söz almasının ardından sert ifadeler kullandı.
Küçük, "Bugün tüzük dışı, izin istemeden kürsüye gelinmiştir. Ali Koç da istese bizden söz alması lazım. Kongreyi ben yönetiyorum. Benden izin almadan kimse kürsüye çıkamaz ve konuşamaz." dedi.
ACUN ILICALI'DAN JOSE MOURINHO SÖZLERİ
Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunan Acun Ilıcalı da kongrede söz aldı.
Ilıcalı, "İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun... Birbirimize değil rakiplere korku salmak için buradayım. Fenerbahçe sen çok yaşa, canım feda olsun sana... Daha gelmeden şu tribünlerin kucakladığı Mourinho'ya çamur atmayı başardınız. Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?" şeklinde konuştu.
YÖNETİM İBRA EDİLDİ
Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yönetim, yapılan oylama ile ibra edildi.
BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN SERT KONUŞMA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hem genel kurul gündemi hem de rakibi Aziz Yıldırım hakkında konuştu.
Koç'un konuşmasından öne çıkanlar: "Bugün ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Ruhumun, ruhunuza en ihtiyaç duyduğu dönemde buraya geldiniz. Sadece beni destekleyenlere değil, Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyenlere de teşekkür ediyorum. Fenerbahçe demokrasisine hep beraber değer kattık. Çok farklı bir gün bekliyorduk. Özellikle ben... Niye farklı bir gün bekliyordum? Çünkü, 6 senedir hayal ettiğim çok istediğim ama gerçekleşmeyen buluşma bugün gerçekleşecekti ama olmadı, yine olmadı. Son 6 ayda o kadar çok yapıldı ve söylendi ki, özellikle son 2 haftada. İnsan olan insan bunlara cevap veremediği zaman atılan iftiralarda, söylenen yalanlarda 1 gram bile doğruluk payı olmadığı zaman, cevaplayamadığınız zaman isyan ediyorsunuz. Ben bugün onbinlerce kongre üyemizin, milyonlarca taraftarımızın huzurunda Fenerbahçe'nin bundan sonraki 3 yıllık liderini başkanını seçecek olan sizlere en doğru iklimi, en doğru bilgilendirmeyi sunmayı hedefliyordum. Benim en büyük hayalim son 6 senede kayıtsız şartsız beni ve arkadaşlarımı destekleyen, yeri geldiğinde eleştiren insanlara bundan 3 sene sonra iyi ki yapmışız, iyi ki dayanmışız, bakın iş nereden nereye geldi dedirtmek. Kaldırım taşı çıksa dahi ona oy veririm diyen pek çok sebeple eleştiren bir kısmı haklı sebepler, kayıtsız şartsız beni istemeyenlere dahi 'iyi ki adam dayanmış' demeleri. Seçilirsek en büyük arzumuz budur. Bunu becerebilirsek ne demek biliyor musunuz, Fenerbahçe çok başarılı ve bir bütün demektir. İnşallah o günleri de hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Ben çok şey söyleyecektim. Bugüne kadar 3-5 kişinin bildiği şeyleri istemeyerek 6 yıl boyunca içime attığım konuyu paylaşacaktım detaylı şekilde. Ben mertçe savaşmayı, insanların gözünün içine bakarak mücadele etmeyi, arkadan konuşmadan doğrucu Davut edasıyla insanların yüzüne söyleyen biri olarak söyleyeceğim şeyleri, söyleyeceğim kişi burada olmadığı için ne kadarını söyleyebilirim, hakikaten emin değilim. Biz devasa bir gücüz. 6 seneyi beraber geçirdik. Bana sorarsanız futbol dışında 6 senede geldiğimiz nokta itibarıyla çok önemli mesafeler kat ettik, özellikle finans ve strateji konularında. Futbol dışında tüm takım branşlarda ve olimpik şubelerde çok büyük başarılar elde ettiğimiz, ezeli rakiplerimizi ya yendiğimiz ya da devlet müessese takımlarıyla mücadele ettiğimiz anlarda başarı kazandık. Şunu söylemek istiyorum, borç şuydu, borç buydu falan hepsini bir yere koyun. Avrupa'nın batmaya en riskli takımı olmaktan çıkıp Mourinho'yu getirir noktaya geldik. Bunu kim küçümsüyorsa art niyetlidir. Biz o günlerden, o zamanki kulüp başkanının 'bu kulüp batmış' sözlerinden çıkıp geçen seneki takımı kuruyorsak doğru yoldayız. Daha yeni başlıyoruz. Oraları rayına soktuk, yatırımlara devam edeceğiz. Fenerbahçe başkanıyken kulübün, renklerin, milyonlar için elinden ne geliyorsa yapmak zaruriyetin vardır. Hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye yanlış yapmadık. Niyetimizi sorgulayamazsınız. Kararları eleştirebilirsiniz ama ne varsa Fenerbahçe için yaptık. 6 yılın öyküsü olarak şunu söylemek istiyorum; kulübü aldığımızda Avrupa'nın finansal olarak en kötü kulübüydük. Dünyada pandemi oldu, faizler, enflasyon, kur uçtu, 6 yılda 100 milyon $ yayın geliri kaybımız var, pandemiden 80, büyük sponsorlardan 18-20 milyon... Kontrolümüz dışındaki olaylara rağmen çok şükür ki bugünlere geldik. Allah bir daha o günleri bize göstermesin."
ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
BAŞKAN: Ali Koç
YÖNETİM KURULU (ASİL): Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi
YÖNETİM KURULU (YEDEK): Ali Alper Alpoğlu, Selma Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat Perahya
DENETİM KURULU (ASİL): Mehmet Vodina, Selda Leventci, Reha Semih Bedizel, Ahmet Kıvanç Turancı, Hulusi Kesgin
DENETİM KURULU (YEDEK): Dilek Kanlı, Murat Zekeriya Ünlü, Haluk Bilen
DİSİPLİN KURULU (ASİL): Cafer Tayyar Başaran, Hüdaverd Aksen, Haluk Can Özel, Aydın Güler, Mustafa Turan, Cenk Küçük, Reşit Selim Keki
DİSİPLİN KURULU (YEDEK): Muharrem Murat Bayram, Gamze Ersöyler, Muammer Eylem Menekşe, Anıl Emre
SİCİL KURULU (ASİL): Esra Öztürk Çilingir, Fahrettin Çekmeceligil, Feyza Özarca, Sevim Öztaşkın, Abdullah İnanç Duman
SİCİL KURULU (YEDEK): Taner Oruğ, Hulusi Acar, Sezai Seçkin Durahim
BALOTAJ KURULU (ASİL): İnci Ceyda Teomanlı, Muazzez Handan Özkan, Haluk Güvener, Levent Mehmet Bilgin, Tolga Saygılı, Serhan İren, Mert Sayın, Fikret Mulhan, Semih Burç Bayülken
BALOTAJ KURULU (YEDEK): İsmail Hakkı Ergüzel, Murat Kaya, Serkan Ertunç Akkirman, Fikret Aşkın Bedük, Cenk Bilsel
TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU (ASİL): Selman Arınç, Ahmet Mesut Köseoğlu, Alp Akbostancı, Arcan Bayraktaroğlu, Recai Cihan Ayger
TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU (YEDEK): Fatma Yaşar Korkulu, Neşet Özgen, Bilal Acar Yıldız
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
BAŞKAN: Aziz Yıldırım
YÖNETİM KURULU (ASİL): Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş
YÖNETİM KURULU (YEDEK): Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın
DENETİM KURULU (ASİL): Doğan Yeşin, Sadettin Nalbantoğlu, Ali Ferhat Ağmış, Turgut Tuncer, Aydın Yılmaz
DENETİM KURULU (YEDEK): Erhan Kökçay, Yasemin Önenç
DİSİPLİN KURULU (ASİL): Cengiz Köksal, Zuhal Bereket Baş, Zeki Çalışkan, Serkan İçtem, Fesih Delidere, Ahmet Gürel, Adil Erkoç
DİSİPLİN KURULU (YEDEK): İlyas Bulcay, Fevzi Oğuz Elkatip, Cemal Kamışoğlu, Musap Geylani Kadayıfçıoğlu
SİCİL KURULU (ASİL): Mahmut Alkım Pınar, Hasan Kerim Paker, Gökhan Berker, Baki Levent Mandabaş, Murat Aydın
SİCİL KURULU (YEDEK): Zeki Sever, Mehmet Kaan Han, Derya Aldırmaz
BALOTAJ KURULU (ASİL): Tayfun Köksal, Yalçın Karatoy, Yahya Uğur, Zeynep Deniz Doğan, Harun Ata, Hasan Murat Avcı, Ayhan Balıkçı, Adil Coşkun, Gürol Baroncelli Sağıroğlu
BALOTAJ KURULU (YEDEK): Onur Keskin, Gökhan Aydın, Muharrem Kaya, Salim Kain, Fatih Yılmaz
TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU (ASİL): Rafet Sertaç Kayserilioğlu, Zehra Ceylan Kabadayıoğlu, Ahmet Hilmi Hacaloğlu, Zühre Akgün, Halit Üstüner
TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU (YEDEK): Ayşe Yonca Baltaoğlu, Burak Yiğit Aydın, Adem Kılıççı
ALİ KOÇ'UN VAATLERİ NELER?
- Stadın çatısına Mustafa Kemal Atatürk yazısının konumlandırılması.
- Türkiye'de ve Avrupa'da zirveye oynayacak yıldızlarla dolu bir kadro.
- Samandıra Tesisleri'nin yeni baştan inşası ve büyütülmesi.
- 2024-2025 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğu.
- Türkiye Futbol Federasyonu'nu ibra etmeme.
AZİZ YILDIRIM'IN VAATLERİ NELER?
- Stadın 70 bin kapasiteye çıkarılması ve modernleştirilmesi.
- Jose Mourinho'nun istediği tüm yerli-yabancı transferler.
- BDDK anlaşmasının sona erdirilmesi. Sözleşmedeki borcun kapatılması.
- 2024-2025 sezonunda şampiyonluk, aksi senaryoda olağanüstü kongre.
- Türkiye Futbol Federasyonu'nu değiştirme.
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