Fenerbahçe’de seçim günü! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Yeni başkan kim olacak?

Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulu bugün Ülker Stadı'nda yapılıyor. 6 yıldır kulübü yöneten mevcut başkan Ali Koç ile 1998-2018 yılları arasında kulübün başında olan Aziz Yıldırım yarışıyor.

İKİNCİ RAUNT

Statta kapılar saat 09.00'da açıldı ve oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı. 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var. Ancak bugün 38 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. 47 sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.