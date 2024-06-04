Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Acun Ilıcalı sözleri: Dominik'te FETÖ'cülere pasaport çıkarttırıyor
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı için dikkat çeken iddialarda bulundu. Yıldırım Ilıcalı'nın FETÖ'cülere Dominik'te pasaport çıkarttığını söyledi. Sarı lacivertli başkan adayı konuyla ilgili "Bu Dominik'te iki tane Dominik varmış. Bir tanesinde FETO'culara pasaport veriyormuş. Oturma izni yapıyormuş. Çağırdım kendisini eşiyle birlikte geldi. Dedim ki bak böyle böyle bir şey var. Böyle söylüyorlar. Böyle bir şey yapıyorsan yapma sonrasında senin için kötü olacak dedim. "Ben yapmıyorum, etmiyorum" dedi ama var birşeyler. Var çünkü onu da öğrendim sonradan." dedi. Ayrıca Adnan Oktar'la Acun Ilıcalı arasındaki organik bağa dikkat çeken Yıldırım "Onun için fazla konuşmasın Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz öyle." ifadelerini kullandı. Kamuoyu Ilıcalı tarafından iddialar hakkında gelecek yanıtlara kilitlendi...
Fenerbahçe'de kongre öncesi başkan adayları Ali Koç ile Aziz YIldırım arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı için dikkat çeken ifadeler kullandı.
AZİZ YILDIRIM: "ACUN ILICALI DOMİNİK'TE 'FETÖ'CÜLERE PASAPORT VERİYORMUŞ!"
"Onların sahasında basketbolda yendik çok geriden geliyorduk haziran ayında geldik ve şampiyon olduk. O gece İstanbul'da basketçilerin hepsini toparladık bir yerde eğleniyorlar, yemek yiyoruz. Beni bir gün önce birileri geldi uyardı. Geldi dedi ki "Bu Acun Ilıcalı ile ilgili problem var. Sen bunu seviyorsun bunu uyar. Nedir dedim konu ne? Bu Dominik'te iki tane Dominik varmış. Bir tanesinde FETO'culara pasaport veriyormuş. Oturma izni yapıyormuş."
"Çağırdım kendisini eşiyle birlikte geldi. Dedim ki bak böyle böyle bir şey var. Böyle söylüyorlar. Böyle bir şey yapıyorsan yapma sonrasında senin için kötü olacak dedim. "Ben yapmıyorum, etmiyorum" dedi ama var birşeyler. Var çünkü onu da öğrendim sonradan. Onun için fazla konuşmasında Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz öyle."
"Öyle ben bir sene gittim kaldım." Yav Adnan hoca konusunda onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa... Orda suçlananların yüzde yirmisi diyorki "Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı." Yüzde 20'si söylüyor. İddianamede dört yerde adı geçiyor. Ondan sonra diyor "Ben gittim Adnan hocaya gençtim 18 yaşındaydım 1 sene kaldım." 9 sene kaldın ne anlatıyorsun yaa... Hadi söylesinler cevap versinler onların belgelerini koyayım önlerine. Başka konu da var. Bu uçaklar çok geliyor gidiyor. Bu uçaklar konuşmayayım beni konuşturmasın, sonra bir daha çıkamaz sokağa. Haydi yürüyerek gider Acun bey. Bunlar terbiyesizleşiyor yaa..."
ACUN ILICALI'DAN ÇOK SERT YANIT
TV 100 yayınına katılan Acun Ilıcalı ise "çirkin ve art niyetli" diyerek Yıldırım'a cevap vermişti.
"YILDIRIM'IN JOSE MOURİNHO OLAYI KOMPLE YALAN"
Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Ilıcalı, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına çok sert sözlerle yanıt veren Ilıcalı "Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi, ulaşamadılar. Anlaşma falan yok." dedi.
"600 MİLYON EUROYU BATIRDI"
Ilıacalı sözlerini "Aziz Yıldırım döneminde 600 Milyon euro zarar uğradı kulüp. Aziz Yıldırım'ın alacağı yok. Paranı al git, 600 Milyon euro batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap. Bir de üstüne devamlı posta koyuyor. O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Keşke buraya otursa da 600 Milyon euroya cevap verse. Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez. Konuşamaz. Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında, hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim." diyerek sürdürdü.
Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olma arzusu nedeniyle kendisini karalamaya çalıştığını ve bu durumun üzücü olduğunu söyleyen Ilıcalı şöyle konuştu:
"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor.
Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı art niyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik."
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