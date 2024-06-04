Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken Acun Ilıcalı sözleri: Dominik’te FETÖ’cülere pasaport çıkarttırıyor

AZİZ YILDIRIM: "ACUN ILICALI DOMİNİK'TE 'FETÖ'CÜLERE PASAPORT VERİYORMUŞ!"

"Onların sahasında basketbolda yendik çok geriden geliyorduk haziran ayında geldik ve şampiyon olduk. O gece İstanbul'da basketçilerin hepsini toparladık bir yerde eğleniyorlar, yemek yiyoruz. Beni bir gün önce birileri geldi uyardı. Geldi dedi ki "Bu Acun Ilıcalı ile ilgili problem var. Sen bunu seviyorsun bunu uyar. Nedir dedim konu ne? Bu Dominik'te iki tane Dominik varmış. Bir tanesinde FETO'culara pasaport veriyormuş. Oturma izni yapıyormuş."

"Çağırdım kendisini eşiyle birlikte geldi. Dedim ki bak böyle böyle bir şey var. Böyle söylüyorlar. Böyle bir şey yapıyorsan yapma sonrasında senin için kötü olacak dedim. "Ben yapmıyorum, etmiyorum" dedi ama var birşeyler. Var çünkü onu da öğrendim sonradan. Onun için fazla konuşmasında Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz öyle."

"Öyle ben bir sene gittim kaldım." Yav Adnan hoca konusunda onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa... Orda suçlananların yüzde yirmisi diyorki "Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı." Yüzde 20'si söylüyor. İddianamede dört yerde adı geçiyor. Ondan sonra diyor "Ben gittim Adnan hocaya gençtim 18 yaşındaydım 1 sene kaldım." 9 sene kaldın ne anlatıyorsun yaa... Hadi söylesinler cevap versinler onların belgelerini koyayım önlerine. Başka konu da var. Bu uçaklar çok geliyor gidiyor. Bu uçaklar konuşmayayım beni konuşturmasın, sonra bir daha çıkamaz sokağa. Haydi yürüyerek gider Acun bey. Bunlar terbiyesizleşiyor yaa..."