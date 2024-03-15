Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyen Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi. İşte Fenerbahçe'nin bugün gerçekleşecek kura çekimindeki muhtemel rakipleri...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyen Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
UEFA Konferans Ligi kura çekimi 15 Mart Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
V. Plzen
PAOK
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