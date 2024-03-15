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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri belli oldu

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyen Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi. İşte Fenerbahçe'nin bugün gerçekleşecek kura çekimindeki muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyen Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

UEFA Konferans Ligi kura çekimi 15 Mart Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

V. Plzen

PAOK

Fiorentina,

Aston Villa

Clubbe Brugge

Lille

Olympiakos

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