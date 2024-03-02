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Hatayspor-Fenerbahçe muhtemel 11'leri! İsrail Kartal'dan Fred tercihi...

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Hatayspor-Fenerbahçe muhtemel 11’leri! İsrail Kartal’dan Fred tercihi...

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Kritik karşılaşmada Fenerbahçe'de 5 isim sarı kart sınırında bulunurken bu isimler kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Pendikspor maçında forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, 28. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE LİDERLİK PEŞİNDE

Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan galip ayrılıp maç fazlassıyla liderliğe yükselmek istiyor. Hatayspor da güçlü rakibini devirip alt sıralardan kurtulma hesapları yapıyor.

HATAY'IN GALİBİYETİ YOK

Süper Lig'de 4. sezonunu yaşayan Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-2'lik skorla kazanmıştı.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de, Hatayspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Pendikspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cumali, Görkem, Massanga, Ömer Faruk, Strandberg, Fernandes, Halil

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Bonucci, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE SON DURUM

Fenerbahçe haftaya topladığı 70 puanla ikinci sırada giriyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.



HATAYSPOR SON DURUM

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada giriyor. Hatay ekibi, oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 32 sarsarken kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

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