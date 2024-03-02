CANLI I Hatayspor-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Kanarya kritik virajda...

HATAY'IN GALİBİYETİ YOK

Süper Lig'de 4. sezonunu yaşayan Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-2'lik skorla kazanmıştı.