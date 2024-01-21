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Fenerbahçe- Yılport Samsunspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu maç

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
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Fenerbahçe- Yılport Samsunspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu maç

Fenerbahçe ile Yılport Samsunspor Süper Lig 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bahattin Şimşek tarafından yönetilen Fenerbahçe- Yılport Samsunspor maçı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Fenerbahçe- Yılport Samsunspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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