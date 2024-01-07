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İstanbulspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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İstanbulspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Istanbulspor ile Fenerbahçe Süper Lig 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Volkan Bayarslan tarafından yönetilen İstanbulspor AS-Fenerbahçe maçı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanıyor. İstanbulspor AS-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. 44 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe bu akşam kazanıp yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ:

İSTANBULSPOR: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Vorbjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko

İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam İstanbulspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

OSAYİ SAMUEL VE DJİKU AFRİKA KUPASI'NDA

Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti.

Fildişi Sahili'nde düzenlenecek organizasyon, 13 Ocak'ta başlayacak.

Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Bright Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı'nın formasını giyen Aleksandar Djiku, takımlarının organizasyonda finale yükselmesi durumunda 11 Şubat'a kadar Fenerbahçe formasından uzak kalacak.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN VE FRED CEZALI

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ve Mondihome Kayserispor karşılaşmasında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan, cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından 2 müsabakaya indirilen Fred, mücadelede forma giyemeyecek.



Fred gibi Kayseri deplasmanında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan ancak cezası TFF Tahkim Kurulu tarafından 1 müsabakaya düşürülen Mert Hakan Yandaş, şans verilmesi durumunda İstanbulspor karşısında sahadaki yerini alabilecek.

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