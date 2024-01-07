İstanbulspor AS-Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.



17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

OSAYİ SAMUEL VE DJİKU AFRİKA KUPASI'NDA

Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti.



Fildişi Sahili'nde düzenlenecek organizasyon, 13 Ocak'ta başlayacak.



Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Bright Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı'nın formasını giyen Aleksandar Djiku, takımlarının organizasyonda finale yükselmesi durumunda 11 Şubat'a kadar Fenerbahçe formasından uzak kalacak.