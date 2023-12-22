Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa'da Fred olacak mı? Kırmızı kart cezası iptal edilebilir mi, kaç maç ceza alacak?
Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından biri olan Fred, dünkü Kayserispor mücadelesinde hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle son anlarda kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu durum, Brezilyalı futbolcunun ligde oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Ancak Fred'in Süper Kupa mücadelesinde forma giyme ihtimali bulunuyor. Peki Fred Galatasaray maçında oynayacak mı?
Sarı-Lacivertli ekibin önemli isimlerinden biri olan Fred, Kayserispor deplasmanında oynanan ve 4-3'lük galibiyetle sonuçlanan mücadelede kırmızı kart görerek hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Ancak futbolun kuralları gereği Brezilyalı oyuncunun, takımının Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçında sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. İşte detayları...
Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında gösterdiği performansla galibiyet serisini sürdürdü. İki takım arasındaki son 4 resmi karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, rakibini Türkiye Kupası'nda 1-0 yendikten sonra, 3'ü Süper Lig ve 1'i kupa olmak üzere 4 mağlubiyet yaşattı. Bu sezon, Fenerbahçe ligde deplasmanda yenilmeyen tek takım olarak öne çıkıyordu. Kanarya, dış sahada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
FRED'E KIRMIZI KART CEZASI
Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesinde hatasız bir oyun sergileyerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak, maçın son anlarında Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın inanılmaz agresif hareketleri ortamı germeye yetti ve ikisi de kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu durum, Galatasaray derbisi öncesi Sarı-Lacivertliler için büyük bir şok oldu. Fred, 90+9. dakikada hakemle diyaloğa girdiği için direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?
Sambacı Fred, kurallar gereği direkt kırmızı kart gördüğü için iki maç ceza alacak. Böylece, cezalı duruma düşen Fred, Galatasaray ile pazar günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Eğer Fred, 4 maç ve üzeri ceza alırsa, Galatasaray ile yapılacak Süper Kupa karşılaşmasında da sahada olamayacak. Mert Hakan Yandaş ise 90+11'de yaptığı itiraz sonrasında ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı ve yalnızca pazar günkü Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.
Sarı-Lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de 8. kez penaltı vuruşu kullandı. Fenerbahçe, bu vuruşların tam 6'sında topu filelerle buluşturmayı başardı. Ligde en çok penaltı kullanan takımlar arasında zirvede yer alan Fenerbahçe, bu istatistikle dikkat çekiyor.
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- Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa'da Fred olacak mı? Kırmızı kart cezası iptal edilebilir mi, kaç maç ceza alacak?
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