Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa’da Fred olacak mı? Kırmızı kart cezası iptal edilebilir mi, kaç maç ceza alacak?

Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesinde hatasız bir oyun sergileyerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak, maçın son anlarında Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın inanılmaz agresif hareketleri ortamı germeye yetti ve ikisi de kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu durum, Galatasaray derbisi öncesi Sarı-Lacivertliler için büyük bir şok oldu. Fred, 90+9. dakikada hakemle diyaloğa girdiği için direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?