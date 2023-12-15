181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte Michy Batshuayi'nin ocak ayında takımdan ayrılacağı açıklanmış durumda. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe, devre arasında golcü pozisyonuna yapılacak takviye için planlarını sürdürüyor. Gündemlerinde ise Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve şu günlerde Galatasaray'ın radarında olan bir yıldız isim bulunuyor.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte Michy Batshuayi'nin ocak ayında takımdan ayrılacağı resmi olarak duyuruldu. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe, devre arasında golcü pozisyonuna yapılacak takviye için planlarını hız kesmeden sürdürüyor. İşte Kanarya'nın gündemindeki gol makinesi..
Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için hareketli günler yaşıyor. Takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin ocak ayında ayrılması beklenirken, Fenerbahçe yönetimi gözünü Hollandalı forvet Wout Weghorst'a dikti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başarı ve Sürpriz Ziyaretçi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 6. ve son maçında Spartak Trnava'ya karşı 4-0'lık bir galibiyetle grubu lider olarak tamamladı. Bu başarılı maçta, statta sürpriz bir ziyaretçi vardı: Hollandalı golcü Wout Weghorst ve menajeri Simon Cziommer.
Weghorst Transferi İçin Gözler Ülker Stadı'nda
Weghorst'un Ülker Stadı'ndaki bu ziyareti, Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yarattı. Özellikle Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, Weghorst'un olası transferi daha da önem kazanıyor.
Weghorst, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve 18 maçta 13 gol atmıştı. Sezonun ikinci yarısını ise Manchester United'da geçiren Hollandalı golcü, bu sezon başında Hoffenheim'a kiralandı ve 14 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin Transfer Stratejisi
Fenerbahçe'nin devre arası transfer stratejisi, takımın ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Weghorst gibi deneyimli bir golcünün takıma katılması, özellikle hücum hattını güçlendirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.
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- 181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak
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