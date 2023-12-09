Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi canlı takip! İlk 11'ler belli oldu mu?
Süper Lig'in 15. haftasında zirvenin iddialı takımlarından Beşiktaş, lider Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte detaylar ve Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Zor bir dönemden geçen Rıza Çalımbay yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbiden zaferle ayrılarak nefes almak istiyor.
Süper Lig'de ilk 14 maçta 26 puan toplayan Kara-Kartal, zirvenin uzağında kaldı. Kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlayan Beşiktaş üst tarafla arayı kapatmayı hedefliyor.
Lider Fenerbahçe ise kritik deplasmandan 3 puanla dönerek yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor.
14 maç sonunda topladığı 37 puanla averajla lider konumda olan sarı-lacivertliler, kayıp yaşamak istemiyor.
MAÇIN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Chamberlain, Gedson, Salih, Rebic, Muleka, Aboubakar
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samet-Djiku-Ferdi, Crespo-Fred, İrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko
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BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNE DOĞRU
Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için Kadıköy'den toplu olarak Tüpraş Stadı'na gitti.
Polisin güvenlik kontrolünün ardından Ülker Stadı'nda toplanan 1814 sarı-lacivertli taraftar, 25 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Ülker Stadı'ndan ayrıldı.
İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi 3-3 sonuçlanmıştı.
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