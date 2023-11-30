CANLI | Nordsjaelland - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri…

BU SEZON AVRUPA'DA BİR KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında bir kez mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında 10 maçta boy gösteren Fenerbahçe, üst üste 9 maçı kazanırken, son çıktığı Ludogorets müsabakasından 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak ilk mağlubiyetini yaşadı.