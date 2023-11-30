CANLI | Nordsjaelland - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri…
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın hakemi kritik karşılamada ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk oluyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER ÇOK
Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Fenerbahçe'de kritik müsabakada Becao, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Djiku, Fred, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu süre alamayacak.
BU SEZON AVRUPA'DA BİR KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında bir kez mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında 10 maçta boy gösteren Fenerbahçe, üst üste 9 maçı kazanırken, son çıktığı Ludogorets müsabakasından 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak ilk mağlubiyetini yaşadı.
GRUPTAN LİDER ÇIKABİLİR
Fenerbahçe'nin, grupta 5. maçlar sonunda liderlik ihtimali bulunuyor. Danimarka deplasmanından beraberlikle dönmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek sarı-lacivertliler, kazanması durumunda ise Ludogorets maçının sonucuna göre liderlik hesabı yapacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, Ludogorets'in Spartak Trnava karşısında puan kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.
KONFERANS LİGİ'NDE 13. SINAV
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 13. maçını oynayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 13 gole engel olamadı.
NORDSJAELLAND – FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Nordsjaelland: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Villadsen, Schjelderup, Rasmussen.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf, Oosterwolde, Kent, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi.
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