Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı canlı ekranı | 8 Ekim Pazar Kasımpaşa-FB mücadelesi anlık, kesintisiz full HD canlı yayın bilgileri...
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, heyecan dolu bir 8. hafta mücadelesine çıkmak üzere Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Maçın tarihi ve saati hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler için heyecanlı anlar yaklaşıyor. Maçın tarih, saat ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi ayrıntılar ise futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesi anlık, kesintisiz full HD canlı yayın bilgileri...
Süper Lig'in 8. haftasında zirvedeki Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, merakla takip edilen bir müsabaka olarak ön plana çıkıyor. Taraftarlar için kritik bir öneme sahip olan bu maçın tarih ve saati büyük ilgi görüyor.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Kritik müsabaka beIN SPORTS'dan naklen yayımlanacak. Ne yazık ki şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Anlık takip etmek isteyen taraftarlar platform tarafından belirlenen abonelik ücretini ödeyerek izleyebilirler.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ...
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy.
Fenerbahçe: Livakovic | Oosterwolde, Djiku, Becao, Ferdi | İsmail, Fred, Szymanski | Tadic, İrfan, Dzeko
SÜPER LİG'DE SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de henüz mağlubiyet yüzü görmedi. İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde çıktığı 7 karşılaşmadan 7 galibiyet almayı başardı.
DEPLASMANDA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Kanarya, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı. Sarı-Lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı. Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.
EKSİKLER VAR
Trendyol Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, İstanbul deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
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- Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı canlı ekranı | 8 Ekim Pazar Kasımpaşa-FB mücadelesi anlık, kesintisiz full HD canlı yayın bilgileri...
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