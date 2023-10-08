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CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında ilk düdük

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI ANLATIM Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında ilk düdük

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 8. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Mete Kalkavan ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Bu karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 12 puanı bulunuyor.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

DEPLASMANLARDA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı.

Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.

KAZANIRSA REKORUNU EGALE EDECEK

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak.

Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

Fenerbahçe ile oynadığı son 21 Süper Lig maçının 18'ini kaybeden Kasımpaşa (1G 2B), bu süreçteki tek galibiyetini Haziran 2020'de sahasında aldı.

Süper Lig tarihinde bir deplasmanı 10+ kez ziyaret eden takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan takım, Kasımpaşa'ya konuk olduğu 19 maçın 17'sini kazanan Fenerbahçe (%89).

Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ın ardından sarı-lacivertli ekiple üst üste dokuz galibiyet alan ikinci Türk teknik direktör olmak istiyor.

Bu sezon çıktığı yedi Süper Lig maçında beş gol atan Aytaç Kara, en üst lig kariyerinin en yüksek sayısını şimdiden yakalamak istiyor (2018/19'da Bursaspor formasıyla 6 gol).



KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ...

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy.

Fenerbahçe: Livakovic | Oosterwolde, Djiku, Becao, Ferdi | İsmail, Fred, Szymanski | Tadic, İrfan, Dzeko

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