CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında ilk düdük

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

Fenerbahçe ile oynadığı son 21 Süper Lig maçının 18'ini kaybeden Kasımpaşa (1G 2B), bu süreçteki tek galibiyetini Haziran 2020'de sahasında aldı.

Süper Lig tarihinde bir deplasmanı 10+ kez ziyaret eden takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan takım, Kasımpaşa'ya konuk olduğu 19 maçın 17'sini kazanan Fenerbahçe (%89).

Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ın ardından sarı-lacivertli ekiple üst üste dokuz galibiyet alan ikinci Türk teknik direktör olmak istiyor.

Bu sezon çıktığı yedi Süper Lig maçında beş gol atan Aytaç Kara, en üst lig kariyerinin en yüksek sayısını şimdiden yakalamak istiyor (2018/19'da Bursaspor formasıyla 6 gol).