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Spartak Trnava Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! İsmail Kartal'ın imha planı hazır

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Spartak Trnava Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! İsmail Kartal’ın imha planı hazır

FC Spartak Trnava ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Alman hakem Sascha Stegemann tarafından yönetilen FC Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı, Stadion Antona Malatinskeho'nde oynanıyor. FC Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Spartak Trnava ile Slovakya'da karşı karşıya gelecek. H grubunda oynadığı ilk maçta Nordsjaelland'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında bu akşam deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i şöyle:

Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Kent, Mert Hakan, King Batshuayi

MAÇI ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE 14 MAÇ KAZANDI

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder ve İrfancan Kahveci forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Miha Zajc, Slovakya kafilesinde yer alacak.



Ligde son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında hafif sakatlıkları gerekçesiyle tedbir amacıyla kadroda yer alamayan 2 oyuncu, Spartak Trnava deplasmanında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

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