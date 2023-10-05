Spartak Trnava Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! İsmail Kartal’ın imha planı hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Spartak Trnava ile Slovakya'da karşı karşıya gelecek. H grubunda oynadığı ilk maçta Nordsjaelland'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında bu akşam deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.



Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.