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CANLI | Fenerbahçe - Başakşehir (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Başakşehir maçı ilk 11’leri…

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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CANLI | Fenerbahçe - Başakşehir CANLI ANLATIM Fenerbahçe - Başakşehir maçı ilk 11’leri…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ...

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Rams Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

TARAFLAR 36. KEZ KARŞILAŞACAK

Süper lig tarihinde taraflar 35 kez karşı karşıya geldi. Bunların 18'ini Fenerbahçe kazanırken, 12'sini de RAMS Başakşehir kazandı. 5 kez ise karşılaşmalar beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli ekip, evinde oynadığı 18 karşılaşmanın 12'sini kazanırken 3'ünü kaybetti. Taraflar 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

LİG'DE SON DURUM

Fenerbahçe, 15 puanla lig'de ikinci sırada buluyor. Karşılaşmayı kazanması durumunda 18 puanla liderliğe yükselecek.

RAMS Başakşehir ise, ilk 5 haftada 1 maç kazanırken 4 maçtan mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı kazanması durumunda 16. sıraya yükselebilir.

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