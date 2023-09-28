CANLI | Fenerbahçe - Başakşehir (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Başakşehir maçı ilk 11’leri…

TARAFLAR 36. KEZ KARŞILAŞACAK

Süper lig tarihinde taraflar 35 kez karşı karşıya geldi. Bunların 18'ini Fenerbahçe kazanırken, 12'sini de RAMS Başakşehir kazandı. 5 kez ise karşılaşmalar beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli ekip, evinde oynadığı 18 karşılaşmanın 12'sini kazanırken 3'ünü kaybetti. Taraflar 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.