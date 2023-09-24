CANLI | Alanyaspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk düdük sesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenerek hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Alanyaspor maçında sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.