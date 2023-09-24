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CANLI | Alanyaspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk düdük sesi

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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CANLI | Alanyaspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk düdük sesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenerek hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Alanyaspor maçında sahaya süreceği 11 için kararını verdi. İşte Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenerek hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Alanyaspor maçında sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ...

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Efecan, Novais, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

CENGİZ ÜNDER VE BARTUĞ ELMAZ YOK

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.

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