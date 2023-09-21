FB-Nordsjaelland CANLI İZLE | 21 Eylül Perşembe Fenerbahçe-Nordsjaelland kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz yayın ekranı...

⚽İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Fred, King, Kent, Batshuayi.

Nordsjaelland:

FENERBAHÇE GRUPLARDA İLK KEZ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 9. kez mücadele edecek. O sezonun son 16 play-off turunda Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu sezon da eleme turlarında 6 maça çıktı. Konferans Ligi'nde toplam 8 kez sahaya çıkan Kanarya, 6 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederken, rakip filelere 25 gol gönderip kalesinde 8 gol gördü.

AVRUPA'DA 261. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 260 kez boy gösterdi. Bu süreçte 101 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 347 kez havalandırırken, kalesinde ise 369 gol gördü.

KADIKÖY'DE SON 9 AVRUPA MAÇINI KAYBETMEDİ

Bu sezon Konferans Ligi'nde sahasında 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde evinde 6 maça çıktı. Sarı-lacivertliler son 9 maçın 8'inde galibiyet sevinci yaşarken, bir maçta da beraberlik elde etti.

DANİMARKA TAKIMLARIYLA 3. KEZ

Nordsjaelland ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Danimarka takımlarıyla bugüne kadar 2 kez kozlarını paylaştı. 2006-2007 sezonunda Randers ile eşleşen Kanarya, rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.