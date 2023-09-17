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CANLI | Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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CANLI | Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Fenerbahçe ile Antalyaspor Süper Lig 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler tarafından yönetilen Fenerbahçe-Antalyaspor maçı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Süper Lig lider Fenerbahçe, sezonun 5. haftasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.

Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.

KIRMIZI KART CEZASI OLAN İSMAİL YÜKSEK FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dominik Livakovic de İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla bu maçta ilk kez kaleyi koruyacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Dario Saric, Ufuk Akyol, Sander Van de Streek, Gerrit Holtmann, Adam Buksa, Sam Larsson

ANTALYASPOR'DA 5 EKSİK

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

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