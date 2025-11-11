CANLI | Spor Zirvesi Turkuvaz'da toplanıyor! En iyiler ödüllerini alacak
Geleneksel hale gelen ve her yıl büyük heyecanla beklenen “Turkuvaz Medya Spor Zirvesi” bugün gerçekleştirilecek. Spora yön veren isimlerin bir araya geleceği organizasyonda, alanında uzman konuklar özel oturumlarla spor dünyasının gündemini değerlendirecek. Öte yandan Süper Lig’de geçen sezona damgasını vuran futbolcular ödüllerine kavuşacak.
Artık geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi bugün yine spora yön veren, başarılarıyla öne çıkan, fikirleriyle Türk sporunun gelişimine katkı veren isimleri bir araya getirecek.
SPORUN ZİRVESİ!
Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim ve konuk katılacak.
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferi, Trabzonspor U19 Takımı'nın yükselişi, Manş'tan okyanuslara sınırları aşan Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı'nın başarısı olayın kahramanları tarafından anlatılacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli sporcular da Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi Spor Zirvesi'nde yer alacak. Organizasyon 'FotoMaç Süper Lig'in en iyileri' ödül töreni ile sona erecek.
SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİNİ ALACAK
Futbol, basketbol ve voleybol ve spor ekonomisine dair oturumların düzenleneceği zirvenin son bölümünde "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri" sahiplerini bulacak.
