11 Kasım 2025, Salı
CANLI | Spor Zirvesi Turkuvaz'da toplanıyor! En iyiler ödüllerini alacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 07:44 Güncelleme: 11.11.2025 09:20
Spor Zirvesi Turkuvaz’da toplanıyor!

Geleneksel hale gelen ve her yıl büyük heyecanla beklenen “Turkuvaz Medya Spor Zirvesi” bugün gerçekleştirilecek. Spora yön veren isimlerin bir araya geleceği organizasyonda, alanında uzman konuklar özel oturumlarla spor dünyasının gündemini değerlendirecek. Öte yandan Süper Lig’de geçen sezona damgasını vuran futbolcular ödüllerine kavuşacak.

Artık geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi bugün yine spora yön veren, başarılarıyla öne çıkan, fikirleriyle Türk sporunun gelişimine katkı veren isimleri bir araya getirecek.

CANLI ANLATIM
07:02 11 Kasım 2025

SPORUN ZİRVESİ!

Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim ve konuk katılacak.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferi, Trabzonspor U19 Takımı'nın yükselişi, Manş'tan okyanuslara sınırları aşan Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı'nın başarısı olayın kahramanları tarafından anlatılacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli sporcular da Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi Spor Zirvesi'nde yer alacak. Organizasyon 'FotoMaç Süper Lig'in en iyileri' ödül töreni ile sona erecek.

07:01 11 Kasım 2025

SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİNİ ALACAK

Futbol, basketbol ve voleybol ve spor ekonomisine dair oturumların düzenleneceği zirvenin son bölümünde "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri" sahiplerini bulacak.

07:00 11 Kasım 2025

ZİRVE CANLI YAYINLANACAK

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve FotoMaç Ödül Töreni, A Spor'un yanı sıra FotoMaçTV ve SabahTV'den takip edilebilecek.

