Dünya'nın gözü bu ikilide! Çırak mı efsane mi?
Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya gelecek. Dünyanın nefesini tuttuğu maç öncesinde Mike Tyson- Paul'a tokat atmış ve ortalık karışmıştı. Bunun üzerine Paul ise "Seni öldüreceğim" demişti. Milyonların nefesini tuttuğu karşılaşma birazdan başlayacak.
Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ile Youtuber Jake Paul karşılaşması başlayacak
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DAHA ÖNCE NE OLDU?
KARŞILAŞMADAN ÖNCE ÜÇ MÜSABAKA DAHA OLACAK
Gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha gerçekleştirilecek.
AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.
KARŞILAŞMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?
Mike Tyson Jake Paul'ün karşı karşıya geleceği profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, TSİ 04.00'te başlayacak. Tyson-Paul boks maçı dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayınlanacak.
Uzun süredir heyecanla beklenen maç, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.
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