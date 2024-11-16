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Dünya'nın gözü bu ikilide! Çırak mı efsane mi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 03:55 Güncelleme: 16.11.2024 06:03
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Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya gelecek. Dünyanın nefesini tuttuğu maç öncesinde Mike Tyson- Paul'a tokat atmış ve ortalık karışmıştı. Bunun üzerine Paul ise "Seni öldüreceğim" demişti. Milyonların nefesini tuttuğu karşılaşma birazdan başlayacak.

Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ile Youtuber Jake Paul karşılaşması başlayacak

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03:57 16 Kasım 2024

İKİ DAKİKALIK 8 RAUNT

Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek. 
03:56 16 Kasım 2024

DAHA ÖNCE NE OLDU?

Mike Tyson-Jake Paul maçı için gözler boks maçının oynanacağı saate çevrildi. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen maç Mike Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti. Dev maç öncesinde bilet fiyatları ve iki ismin alacağı ücretler büyük yankı uyandırırken son olarak maç öncesinde basın karşısında tartıya çıkan Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerilim yaşandı. Tyson'ın Jake Paul'a attığı tokat gündem oldu. Peki Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
03:55 16 Kasım 2024

KARŞILAŞMADAN ÖNCE ÜÇ MÜSABAKA DAHA OLACAK

Gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha gerçekleştirilecek.

AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.

03:54 16 Kasım 2024

KARŞILAŞMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Mike Tyson Jake Paul'ün karşı karşıya geleceği profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, TSİ 04.00'te başlayacak. Tyson-Paul boks maçı dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayınlanacak.

Uzun süredir heyecanla beklenen maç, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

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