Dünya'nın gözü bu ikilide! Çırak mı efsane mi?

Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

03:56 16 Kasım 2024

DAHA ÖNCE NE OLDU?

Mike Tyson-Jake Paul maçı için gözler boks maçının oynanacağı saate çevrildi. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen maç Mike Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti. Dev maç öncesinde bilet fiyatları ve iki ismin alacağı ücretler büyük yankı uyandırırken son olarak maç öncesinde basın karşısında tartıya çıkan Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerilim yaşandı. Tyson'ın Jake Paul'a attığı tokat gündem oldu. Peki Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?