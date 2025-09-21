CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü! Yeni başkan kim olacak? Ali Koç mu Sadettin Saran mı?
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde heyecan doruklara çıkarken sarı-lacivertliler Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da oy kullanarak kulübün yeni başkanını belirleyecek. 50 bine yakın üyenin oy kullanacağı seçimde oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde merakla beklenen gün geldi. Sarı-lacivertliler, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da sandık başına giderek yeni başkanını seçecek.
OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapılıyor. İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.
Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine başlandı. Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00’da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.
İŞTE İKİ ADAYIN LİSTELERİ
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer, Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Atalay Rodopman.
SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.
ALİ KOÇ MU SADETTİN SARAN MI?
Sandıklar oy verme işlemi bittikten hemen sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
50 BİN KİŞİ OY KULLANACAK
Kongre üyeleri bu kez ise, gün içinde yeni kulüp başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı kongrede aidatını yatıran toplam 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı kongrede aidatını yatıran toplam 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip.
YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun süredir beklenen gün geldi çattı. Sarı-lacivertlilerde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantıs'nda başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'de seçimin ilk gününde, Chobani Stadı'nda divan başkanı seçimi, kongre üyelerinin konuşmaları ve yönetimin ibrasının ardından başkan adayları konuşmalarını yaptı.
