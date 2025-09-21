CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü! Yeni başkan kim olacak? Ali Koç mu Sadettin Saran mı?

08:30 21 Eylül 2025

Sandıklar oy verme işlemi bittikten hemen sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.