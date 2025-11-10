10 Kasım 2025, Pazartesi
beIN SPORTS binasına silahlı baskın! Polisler olay yerinde

CANLI ANLATIM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 12:27 Güncelleme: 10.11.2025 12:44
beIN SPORTS'un Ayazağa'daki televizyon binasını silahlı bir kişi bastı. Müzakereci polisler binaya gelirken şahsı ikna görüşmeleri sürüyor. Çok sayıda polis ekibi bölgede hazır beklerken, silahlı şüphelinin bir çalışanın eşi olduğu da gelen iddialar arasında.

CANLI ANLATIM
12:43 10 Kasım 2025

İKNA EDİLİP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

 

12:35 10 Kasım 2025

EŞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ İDDİASI

Saldırganın eşinin BeIN Sports binasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi.

12:25 10 Kasım 2025

BEIN SPORTS BİNASINA SİLAHLI BASKIN

beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasını silahlı bir kişi girdi. Müzakereci polislerin şahsı ikna çabalarının sürdüğü öğrenildi.
