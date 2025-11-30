CANLI | Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Beşiktaş bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyor (İHA)



LİGDE 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 11, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. İki ekip arasında ligde oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.



ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün kırmızı kart cezası sona erdi. Süper Lig'de 11. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan 24 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Fatih Karagümrük mücadelesinde formasına kavuşacak.

Sezon başında Benfica'dan kadroya dahil edilen Orkun, 10'u Trendyol Süper Lig, 5'i Avrupa kupaları olmak üzere toplam 15 maçta forma giydi. Bu süreçte 3 asist yapan Orkun Kökçü, 2 de kırmızı kart gördü.