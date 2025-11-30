CANLI | Fatih Karagümrük - Beşiktaş

30 Kasım 2025, Pazar
Giriş: 30.11.2025 06:34 Güncelleme: 30.11.2025 19:54
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Ligde 21 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş, 8 puanla son sırada yer alan Karagümrük karşısında kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Ricardo, Atakan, Roco, Jure, Tresor, Matias, Tiago, Camacho, Sergio, David

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota Silva. El Bilal

Ligde siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 7. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 8 puanla son sırada yer alıyor.

Beşiktaş bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyor (İHA)Beşiktaş bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyor (İHA)

LİGDE 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 11, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. İki ekip arasında ligde oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün kırmızı kart cezası sona erdi. Süper Lig'de 11. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan 24 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Fatih Karagümrük mücadelesinde formasına kavuşacak.

Sezon başında Benfica'dan kadroya dahil edilen Orkun, 10'u Trendyol Süper Lig, 5'i Avrupa kupaları olmak üzere toplam 15 maçta forma giydi. Bu süreçte 3 asist yapan Orkun Kökçü, 2 de kırmızı kart gördü.

Orkun Kökçü Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmüştü (iHA)Orkun Kökçü Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmüştü (iHA)

KARTAL'DA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları sona eren Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu bireysel çalışmalara başlarken, iki oyuncunun Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Öte yandan bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da maç kadrosunda olmayacak.

UDUOKHAİ SINIRDA

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu Fatih Karagümrük maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Felix Uduokhai (ahaber.com.tr) Felix Uduokhai (ahaber.com.tr)

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

