Dolmabahçe'de kritik randevu: Beşiktaş'ın rakibi Samsunspor! İşte ilk 11'ler
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. İki takımında mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İşte maçın ilk 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, Bilal, Abraham
Samsunspor:
İKİ TAKIM DA GALİBİYET PEŞİNDE
Ligde siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 23 puan neticesinde 4. sırada bulunuyor.
LİGDE 65. RANDEVU
Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de bugüne kadar 64 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 35 defa galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise 11 kez kazandı. 18 mücadele de berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda Kartal, 101 kez rakip fileleri havalandırırken, Samsun 58 gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda Kartal, deplasmanda 2-0'lık skorla kazanırken İstanbul'da oynanan maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
KARTAL'DA 4 İSİM YOK
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan Rafa Silva, Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan Orkun Kökçü de mücadelede görev alamayacak.
UDUOKHAI SINIRDA
Beşiktaş'ın bu sezon en çok forma şansı bulan savunma oyuncusu Emirhan Topçu, kadroya dönüyor. Antalyaspor mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle formasından uzak kalan 25 yaşındaki stoper, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda sahadaki yerini alacak.
Siyah-beyazlılarda bir diğer savunmacı Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu Samsunspor maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.
SAMSUNSPOR'DA DA EKSİKLER VAR
Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK
Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.
