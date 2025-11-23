Dolmabahçe’de kritik randevu: Beşiktaş’ın rakibi Samsunspor! İşte ilk 11’ler

Beşiktaş evinde mutlaka kazanmak istiyor (İHA)



LİGDE 65. RANDEVU

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de bugüne kadar 64 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 35 defa galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise 11 kez kazandı. 18 mücadele de berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda Kartal, 101 kez rakip fileleri havalandırırken, Samsun 58 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda Kartal, deplasmanda 2-0'lık skorla kazanırken İstanbul'da oynanan maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

KARTAL'DA 4 İSİM YOK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan Rafa Silva, Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan Orkun Kökçü de mücadelede görev alamayacak.