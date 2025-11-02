İstanbul'da derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, saat 20.00’de Tüpraş Stadı’nda karşılaşacak. Zirve yarışını ilgilendiren kritik karşılaşmada Ali Yılmaz düdük çalacak. Kritik maç öncesi 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
İŞTE BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ:
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, En Nesyri
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide VAR olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.
FENERBAHÇE SERİ, BEŞİKTAŞ YENİDEN BAŞLANGIÇ PEŞİNDE
Bu önemli derbi öncesinde sarı-lacivertliler, 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan alarak 3. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor.
Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanarak çıkış yakalayan Fenerbahçe, ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alırken, bu serisini de derbide sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise son haftalar yaşadığı puan kayıplarına derbide son vermenin hesaplarını yapıyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 362. RANDEVU
Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugüne kadar 361. kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 135 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar da 129 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Kanarya'nın 499 golüne, Kartal 459 golle karşılık verdi.
LİGDE FENERBAHÇE ÜSTÜN
İki takım, Süper Lig tarihinde ise 138 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 44 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarda Beşiktaş, Dolmabahçe'de ve Kadıköy'de 1-0'lık skorlarla kazandı.
EN FARKLI SKORLAR
Ezeli rakipler birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. İki takım arasında 23 Mart 1941 tarihindeki özel karşılaşmayı Beşiktaş 7-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe de en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla siyah-beyazlıların lehine gerçekleşirken; sarı-lacivertliler de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.
Rekabetteki en gollü müsabaka ise 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı ve Beşiktaş 5-4 kazandı. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.
GÖZLER GOLCÜLERDE
Derbide gözler hücum oyuncularında olacak. Ev sahibinde Tammy Abraham, 9 golle takımının şu ana kadar tüm kulvarlardaki en golcü konumunda yer alıyor. Abraham'ın ligde ise 4 golü var. Siyah-beyazlıların, ligdeki en golcü ismi ise 5 gol, 1 asistle Rafa Silva. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder de son haftalarda çıkış yakaladı. Siyah-beyazlıların ligde attığı son 2 golde Cengiz'in imzası yer alırken, bu sezon 3 gol kaydetti.
Sarı-lacivertlilerde ise Youssef En-Nesyri, takımının en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Son lig maçında 2 gol atan Faslı forvet, bu sezon 6'sı Süper Lig'de olmak üzere toplam 7 kez fileleri havalandırdı. Kanarya'da eski takımına karşı forma giyecek olan Talisca'nın da 5 golü bulunuyor. Son 2 maçta 3 gol atan Talisca, derbide takımının en büyük kozlarından biri olacak.
ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanacak derbide hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
FENERBAHÇE'DE SAKAT OYUNCU YOK
Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.
Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.
SADETTİN SARAN'IN İLK DERBİ HEYECANI
Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak.
Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçından 10 puanla ayrıldı.
2 İSİM KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda iç sahada Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ, 20 MAÇTA 3 KEZ KAYBETTİ
Siyah-beyazlı takım, yeni stadında Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 20 derbide 3 mağlubiyet yaşadı.
Tüpraş Stadı'nda 2016-2017 sezonunda oynanan Türkiye Kupası derbisinde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın yeni stadında derbi maçlardaki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti.
Siyah-beyazlı takım, tarihinin en kötü sezonlarından biri olan 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de evinde ve deplasmanda oynadığı tüm derbileri kaybetti. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye 3-1, Galatasaray'a ise 1-0 yenildi.
Rakiplerine karşı sahasında 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3 kez taraftarı önünde mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ'TA 14 FUTBOLCU DERBİDE İLK PEŞİNDE
Siyah-beyazlılarda 14 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.
Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham ve El Bilal Toure'nin yanı sıra altyapı patentli Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.
