İstanbul’da derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide VAR olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.

FENERBAHÇE SERİ, BEŞİKTAŞ YENİDEN BAŞLANGIÇ PEŞİNDE

Bu önemli derbi öncesinde sarı-lacivertliler, 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan alarak 3. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor.

Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanarak çıkış yakalayan Fenerbahçe, ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alırken, bu serisini de derbide sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise son haftalar yaşadığı puan kayıplarına derbide son vermenin hesaplarını yapıyor.