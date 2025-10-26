Sergen Yalçın’dan 10 numaraya özel plan! İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri

Kasımpaşa ile Beşiktaş ligde 45. kez karşılaşacak. (A Haber arşiv)

LİGDE 45. RANDEVU

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne dek 44 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 9 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 9 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa 53 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



KARTAL, SON MAÇLARDA RAKİBİNE DİŞ GEÇİREMİYOR

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 4 lig müsabakasında galibiyet elde edemedi. Söz konusu süreçte rakibine 3 kez mağlup olan siyah-beyazlılar 1 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Kartal, rakip ağları 4 kez havalandırdı. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla almıştı.