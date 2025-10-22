CANLI | Tümosan Konyaspor - Beşiktaş

Süper Lig'de son olarak sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 3. haftanın erteleme maçında Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, zorlu maçı kayıpsız geçip zirveden kopmama hedefinde.

İLK 11'LER



Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Ho Jo, Melih, Bardhi, Pedrinho, Muleka, Umut



Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Devrim, Abraham

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta maç eksiği olan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva zorlu maçta statü gereği forma giyemeyecek.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanına çıkacağı maç 22 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.