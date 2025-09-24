24 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Beşiktaş Haberleri Kartal Kayseri'de yüksekten uçtu! Beşiktaş'ta rakibini farklı yendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.09.2025 15:04 Güncelleme: 24.09.2025 21:59
Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş sezonun en farklı galibiyetine imza attı. Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Kartal'da Portekizli yıldız Rafa Silva kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Siyah-Beyazlı bu sezon ilk kez bir resmi maçı gol yemeden tamamladı.

İŞTE İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Arif, Kayra, Carole, Nurettin, Jung, Dorukhan, Opoku, Cardoso, Tuci

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

12. dakikada Rafa Silva'nın pasında topu alır almaz rakibini geçerek ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

15. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmasının arkasına gönderdiği şık pasta, rakip yarı alanını topla geçen Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

20. dakikada Rafa Silva'nın şık pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abraham'ın dönerek yaptığı vuruşta, top direk dibinden auta çıktı.

32. dakikada Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topu ceza sahası önünde bekleyen Rafa Silva, topu indirmeden gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

45. dakikada Jung'un savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

45+1 dakikada savunmada topu çıkarmakta zorlanan Kayserispor'da koşu yolu kapanan Kayra Cihan'ın geri pasında araya giren Abraham'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

