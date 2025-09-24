Kartal Kayseri’de yüksekten uçtu! Beşiktaş’ta rakibini farklı yendi

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş sezonun en farklı galibiyetine imza attı. Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Kartal'da Portekizli yıldız Rafa Silva kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Siyah-Beyazlı bu sezon ilk kez bir resmi maçı gol yemeden tamamladı.