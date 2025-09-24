Kara Kartal zorlu deplasmanda: Sergen Yalçın’ın Kayserispor karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kartal’ın Kayserispor karşısındaki 11’i belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'un konuğu olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham
Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 6 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu elde ettiği 4 puan ve averajla 14. basamakta yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Beşiktaş'ta, Kayserispor maçı öncesinde statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.
Ayrıca sakatlığı devam eden Salih Uçan ile henüz tam anlamıyla hazır olmayan Mustafa Hekimoğlu'nun da görev alması beklenmiyor.
KARTAL DEPLASMANDA KAYIP
Kartal, bu sezon ligde iki müsabakaya çıktı. Siyah-beyazlı takım, 4. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.
Rakiplerine konuk olduğu karşılaşmalarda henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, gol sevinci de yaşayamadı.
BU SEZON TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ
Kara Kartal, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Ligdeki 4 karşılaşmada 7 golü filelerine gören siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 6 karşılaşmada 11 gol yedi.
Beşiktaş söz konusu maçlarda 14 de gol kaydetti.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN CEZASI BİTTİ
Rams Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 1 maç ceza olan Orkun Kökçü geri dönüyor. Göztepe karşısında cezası sebebiyle forma giyemeyen Orkun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kayserispor karşısında sahada olacak.
KAYSERİ'DE 8 EKSİK
Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında sarı kırmızılı takım adına 8 futbolcu forma giyemeyecek. Ağustos ayında oynanması planlanan müsabaka tarihinden sonra transfer edilen Youssef Bennaser, Furkan Soyalp, Deniz Eren Dönmezer, Laszlo Benes ve German Onugkha statü gereği Beşiktaş'a karşı sahada olamayacak. Sakatlığı devam eden Majid Hosseini, Mendes ile Carlos Mane de, bu maçta Kayserispor forması giyemeyecek.
Ayrıca TFF'ye bildirilen 27 kişilik kadroda yer bulamayan Ali Karimi ve Yaw Ackah da, oynayamayacak isimler arasında bulunuyor.
