Beşiktaş Alanyaspor’a konuk olacak! Sergen Yalçın ilk sınavına çıkacak

FOTOĞRAF (AA)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET:

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce bu kulvarda 18 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Beşiktaş kazanırken, Alanyaspor 3 galibiyet elde etti, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 35 gol atarken, Alanyaspor'un 19 golü bulunuyor.

Alanyaspor, Beşiktaş ile oynadığı son 7 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (4B, 2M). Akdeniz ekibinin bu süreçteki tek galibiyeti, Aralık 2023'te deplasmanda aldığı 3-1'lik sonuçtu.

Beşiktaş ise Alanyaspor deplasmanında son 5 lig maçında galibiyet yüzü göremedi (3B, 2M). Siyah-beyazlılar, son deplasman galibiyetini Şubat 2020'de aldı.

Alanyaspor, evinde oynadığı son iki Süper Lig maçında kalesini gole kapattı (1G, 1B). Akdeniz temsilcisi, iç sahada üst üste üç veya daha fazla maçta gol yemediği son seriyi Temmuz-Ekim 2020 arasında yakalamıştı (4 maç).