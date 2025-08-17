Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş-Eyüpspor maçı 11'leri
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında bu akşam Tüpraş Stadı’nda Eyüpspor’u ağırlıyor. Karşılaşma saat 21.30’da hakem Halil Umut Meler’in yönetiminde oynanacak karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
İLK 11'LER!
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.
İkas Eyüpspor:
HEDEF LİGE 3 PUANLA BAŞLAMAK
Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Sezona Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarla başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Eyüpspor'u yenerek, Süper Lig'e 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.
MUSTAFA HEKİMOĞLU YOK
Siyah-beyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.
Mustafa, sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalacak.
YENİ TRANSFERLERİN SÜPER LİG'DE İLK MAÇI
Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.
KARTAL ÜSTÜN
Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.
İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ, BU SEZON 4 RESMİ MAÇ YAPTI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti.
Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.
Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
KALECİ BERKE ÖZER AYRILDI, MARCOS FELİPE GELDİ
Eyüpspor'da milli kaleci Berke Özer, Fransız ekibi Lille'e bonuslarla beraber toplam 5 milyon avroya transfer oldu.
Takımın önemli isimlerinden olan 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı formayı geride kalan iki sezonda toplam 65 kez giydi.
Berke'nin ayrılığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Eyüpspor, dün Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Felipe, teknik direktör Selçuk Şahin'in şans vermesi durumunda ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.
