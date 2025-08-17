Dolmabahçe’de kritik randevu! Beşiktaş-Eyüpspor maçı 11’leri

Beşiktaş bugüne kadar Eyüpspor'a hiç kaybetmedi (AA)

KARTAL ÜSTÜN

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.

Kartal bu sezonki 5. maçına çıkacak (AA)

BEŞİKTAŞ, BU SEZON 4 RESMİ MAÇ YAPTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.

Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

KALECİ BERKE ÖZER AYRILDI, MARCOS FELİPE GELDİ

Eyüpspor'da milli kaleci Berke Özer, Fransız ekibi Lille'e bonuslarla beraber toplam 5 milyon avroya transfer oldu.

Takımın önemli isimlerinden olan 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı formayı geride kalan iki sezonda toplam 65 kez giydi.

Berke'nin ayrılığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Eyüpspor, dün Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Felipe, teknik direktör Selçuk Şahin'in şans vermesi durumunda ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.